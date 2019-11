Zug erfasst Auto an Bahnübergang in Ibbenbüren – Frau schwer verletzt CC-Editor öffnen

Ein Güterzug hat am Montagabend ein Auto an einem Bahnübergang in Ibbenbüren erfasst. Vier Personen saßen in dem Auto, eine Frau wurde schwer verletzt. Foto: NWM-TV

Ibbenbüren. Ein Güterzug hat am Montagabend gegen 18 Uhr ein Auto an einem Bahnübergang in Ibbenbüren erfasst. Vier Personen saßen in dem Auto, eine Frau wurde schwer verletzt.