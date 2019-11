Bonn. Menschen schlagen sich und laufen durchs Gleis: Bis zu 120 Personen haben sich am Bonner Hauptbahnhof an einer Massenschlägerei beteiligt. Nach einer Demonstration von Neonazis im benachbarten Remagen waren "rechte und linke Gruppen" aneinandergeraten.

Der Bonner Hauptbahnhof ist am Samstagabend wegen einer Schlägerei zwischen zahlreichen Menschen kurzfristig gesperrt worden. Nach einer Demonstration von Rechtsextremisten in Remagen waren Demonstranten "von rechten und linken Gruppe" auf dem Bahnhof aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an. Menschen seien durchs Gleis gelaufen, es sei zu turbulenten Szenen gekommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei ermittele unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs.

Nach ersten Erkenntnissen war nach Angaben des Polizeisprechers eine mit zahlreichen Demonstranten besetzte Regionalbahn auf der Strecke Koblenz - Oberhausen kurz nach 18 Uhr am Bonner Hauptbahnhof eingetroffen. Unvermittelt seien dann rund 20 Menschen, die die Polizei der rechten Szene zuordnet, sowie 100 Menschen, die der linken Szene zugerechnet werden, aufeinander losgegangen. Die Bundes- und Landespolizei waren demnach mit zahlreichen Kräften vor Ort, um die Lage zu beruhigen. Der Bahnhof wurde für kurze Zeit gesperrt.

In Remagen in Rheinland-Pfalz hatten sich am Samstag zahllose Menschen mit mehreren Protestaktionen gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten gestellt. Am Aufmarsch der Rechtsextremisten hatten nach Polizeiangaben etwa 130 Menschen teilgenommen. An einer Demonstration linker Gruppen nahmen demnach 800 bis 900 Menschen teil.