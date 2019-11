Bielefeld. Folk-Rock-Bands wie Schandmaul sind längst ihrem Genre entwachsen und erobern immer mehr Fans. Am Mittwoch, 20. November, zeigt die Münchner Gruppe im Lokschuppen in Bielefeld, warum sie Entführer sind.

Vor 21 Jahren gründete sich Schandmaul in Gröbenzell, einem Dorf, das etwa 16 Kilometer von München entfernt ist. Neben Sänger Thomas Lindner sind auch noch Schlagzeuger Stefan Brunner, Gitarrist Martin Christoph „Ducky“ Duckstein und Flötistin Birgit Muggenthaler-Schmack dabei. Zu sechst mischten sie zunächst die Mittelalter-Szene auf, dann kamen Auftritte bei Gothic-Festivals wie dem M’era Luna und Wacken hinzu. Aus heutiger Sicht war der Aufstieg von Schandmaul geradlinig und unvermeidbar.

Ihr neues, im Mai veröffentlichtes Album „Artus“ stieg direkt auf Platz Zwei der deutschen Albumcharts ein. Die Vorgänger erreichten ähnliche und noch bessere Platzierungen. Auch artverwandte Bands wie Saltatio Mortis, In Extremo oder auch Santiano spielen den Deutschen Musik mit altertümlichen Instrumenten vor und kommen damit an. Sie alle verkaufen nicht nur einen bestimmten Musikstil, sondern Geschichten, die von Piraten über mittelalterliche Possenreißer bis eben zu König Artus reichen.

„Ich glaube, dass die Zeit, in der wir uns befinden, eigentlich viel zu schnell für uns ist und uns überfordert“, sagte Thomas Lindner der Süddeutschen Zeitung. Die Menschen bräuchten Zufluchtsorte, Nischen zum Durchatmen, sei es mit „Herr der Ringe“, „Game of Thrones“ oder eben Schandmaul, so Lindner weiter. Und seine Band bekenne sich dazu: „Wir möchten die Menschen entführen.“

Im nächsten Atemzug fügt Lindner jedoch an, dass er auch ein Geschichtenerzähler sei. Das Mittelalter, das er in seinen Liedern darstellt, hat nichts mit der tatsächlichen Epoche zu tun. Soweit geht der Eskapismus der Deutschen dann doch nicht, dass sie sich in eine Zeit entführen lassen wollen, die von Unfreiheit, Dogmen und Krankheiten wie der Pest geprägt war. Lieber sollen Elfen und Ritter gegen das Böse kämpfen und das Gute immer gewinnen.

Schandmaul, Lokschuppen, Bielefeld, Mi., 20. 11., 20 Uhr, Eintritt: 39,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

