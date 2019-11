Bielefeld. Ein 89-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagnachmittag in Bielefeld nach einem Zusammenstoß mit einem Auto gestorben.

Wie die Polizei Bielefeld mitteilt, sei die Ursache für den Verkehrsunfall an der Morsestraße vor der Einmündung Am Brockhoff bislang noch nicht geklärt. Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 14:10 Uhr ein VW Golf und ein 89-jähriger Bielefelder Radfahrer auf der Morsestraße in Richtung Gildemeisterstraße unterwegs.

Bei der Kollision mit dem VW Golf eines 52-jährigen Bielefelders zog sich der Radfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu. Trotz eingeleiteter Reanimation starb der Senior an der Unfallstelle.

Dort stellten Polizisten den Pkw und das Fahrrad sicher. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld zogen die Beamten zu der Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu.