Tecklenburg. Am Donnerstagabend hat die Polizei einen offenbar betrunkenen Mann auf der A1 kontrolliert. Auf einem Rastplatz musste er sich übergeben.

Zeugen hatte am Abend gegen 22.20 Uhr einen Opel Astra auf der A1 bei Tecklenburg in Richtung Bremen beobachtet, der in Schlangenlinien und mit nur etwa 40 km/h unterwegs gewesen war. Sie riefen die Polizei. Mehrere Autofahrer hatten demnach stark abbremsen müssen, um einen Unfall mit dem Opel Astra des scheinbar betrunkenen Mannes zu verhindern.

Auf einem Rastplatz stoppte der Opelfahrer. Dort erwischte ihn die Polizei. Offenbar war der 59-Jährige aus Münster derart betrunken, dass er sich noch auf dem Rastplatz übergeben musste, teilte die Polizei mit.

Die Polizei nahm den Mann mit auf die Wache und ließ ihm eine Blutprobe entnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.