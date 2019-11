Bielefeld. Für Jazz-Fans ist Herbie Hancock eine der Ikonen des Genres. Aber auch Menschen, die dem Jazz nicht anhängen, werden seine Musik kennen. Am Mittwoch, 6. November, kommt der Pianist in die Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld.

Zum Legenden-Status von Herbie Hancock trägt sicher bei, dass er in der Band des Gottvaters des Cool Jazz, Miles Davis, spielte. Aber der 1940 in Chicago geborene Pianist und Komponist nahm auch in Eigenregie Platten auf, die von dem renommierten Blue Note-Label veröffentlicht wurden.

Die Wertschätzung von Herbie Hancocks Musik lässt sich nicht nur an Preisen ablesen. Darunter sind auch Grammys und MTV Music Awards. Zahlreiche andere Künstler haben seine Musik gesampelt. Darunter sind Superstars wie Madonna und Santana, aber auch deutsche Hip Hop-Künstler wie Fischmob oder EinsZwo. Die bekanntesten Samples sind wohl der Basslauf in Deee-Lites Hit „Groove is in the Heart“ aus seinem Stück „Bring down the Birds“ und das Piano aus „Cantaloupe Island“, das der Gruppe US3 1992 zu einem Hit verhalf.

Aber natürlich verfügt auch Herbie Hancock selbst über eine Anzahl von Stücken, die zu Hits wurden. Zu nennen sind da „Watermelon Man“, „Wiggle-Waggle“ oder „Fat Mama“ aus den Sechzigerjahren und vor allem das fulminante „Rockit“, einem von dem Breakbeats des Hip Hop inspirierten Stücks, mit dem Hancock 1983 Jazz-Fans überraschte, aber weltweit die Tanzflächen füllte.

Herbie Hancock hat durch sein Schaffen einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung des akustischen und elektronischen Jazz – entweder war er selbst daran beteiligt oder als Mitglied bahnbrechender Gruppen. Der 79-Jährige scheint auch im Alter nicht weniger an der Entwicklung der Musik interessiert zu sein. Er setzt sich als Vorsitzender des Thelonius Monk Institute of Jazz für die Ausbildung junger Jazz-Künstler aus aller Welt ein und ist kreativer Berater des Los Angeles Philharmonic Orchestra.

Musik, so sagte Herbie Hancock 2010 in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, handle für ihn vom Leben. Seit 1972 ist er Buddhist. Musik und Religion gehören zum Leben, weil sie es bestimmen, sagte er. Die Aufgabe des Musikers sei es seiner Ansicht nach, den menschlichen Geist zu erheben.

Herbie Hancock, Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld, Mi., 6. 11., 20 Uhr, Eintritt: 30,50 bis 85,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.