Bielefeld. Nach einem Auffahrunfall mit einem Verletzten ist die Autobahn A2 in Ostwestfalen in der Nacht zum Donnerstag zeitweise gesperrt worden.

Aus bislang ungeklärter Ursache sei ein 42-Jähriger mit seinem Kleintransporter auf einen Lastwagen aufgefahren, teilte die Polizei mit. Der Mann musste von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Die A2 war in Richtung Hannover vorübergehend zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen gesperrt. Am frühen Morgen war die Stelle einspurig befahrbar.