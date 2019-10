Als Ein-Mann-Ensemble kommt Moritz Netenjakob am Samstag nach Bielefeld. Foto: Britta Schüßling

Bielefeld. Moritz Netenjakob hat Drehbücher für die Serien „Stromberg“ oder „Ladykracher“ geschrieben, er hat Bestseller veröffentlicht und steht seit einigen Jahren selbst auf der Bühne. Am Samstag, 2. November, zeigt er im Zweischlingen in Bielefeld sein neues Programm „Das Ufo parkt falsch“, in dem Reiner Calmund zum Kunstexperten wird.