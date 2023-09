Notfälle 19 Schüler und Lehrer bei Ausflug von Hornissen gestochen Von dpa | 26.09.2023, 15:17 Uhr | Update vor 18 Min. Hornisse sucht Schutz vor Wind Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down

Bei einem Schulausflug sind insgesamt 19 Schüler und Lehrer zweier Klassen in einem Waldstück in Oer-Erkenschwick am Dienstag von Hornissen gestochen worden. Kinder hätten einen Ast im Wald angehoben, dann hätten die Insekten sie angegriffen, berichtete die Stadt. Die Lehrer riefen die Feuerwehr. Ärzte untersuchten die Gestochenen an Ort und Stelle. Es habe niemand ins Krankenhaus gebracht werden müssen, teilte die Stadt mit. Die Feuerwehr habe den zuständigen Revierförster verständigt. Der Gefahrenbereich werde ausgeschildert.