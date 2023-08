Festnahme 19-Jähriger mutmaßlich getötet: Zwei Verdächtige Von dpa | 28.08.2023, 13:28 Uhr | Update vor 56 Min. Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach der mutmaßlichen Tötung eines 19-Jährigen in Radevormwald (Oberbergischer Kreis) haben die Ermittler zwei Tatverdächtige ausgemacht. Ein Beschuldigter sei am Sonntag festgenommen worden, der andere noch flüchtig, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln am Montag mit. Derzeit werde geprüft, ob gegen den Festgenommenen ein Haftbefehl beantragt und er vor einen Ermittlungsrichter kommen soll.