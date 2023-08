Ermittlungen 19-Jähriger mit tödlichen Verletzungen aufgefunden Von dpa | 27.08.2023, 14:20 Uhr | Update vor 1 Std. Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Ein 19-Jähriger ist in Radevormwald (im Oberbergischen Kreis) mutmaßlich getötet worden. Ersthelferinnen und Ersthelfer fanden den jungen Mann nach Angaben der Staatsanwaltschaft sowie der Polizei Köln am frühen Sonntagmorgen stark blutend am Boden liegend auf. Trotz Reanimationsmaßnahmen des Rettungsdienstes sei der Mann noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen demnach von einem Gewaltverbrechen aus. Deshalb habe eine Mordkommission die Ermittlungen in dem Fall übernommen.