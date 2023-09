Köln 19-Jähriger in Einfahrt verblutet: Verdächtiger festgenommen Von dpa | 24.09.2023, 09:57 Uhr | Update vor 7 Min. Polizei Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köln-Rodenkirchen ist ein Tatverdächtiger von Spezialeinheiten der Polizei festgenommen worden. Der 23 Jahre alte Mann sei am frühen Samstagabend in Köln-Rondorf in seiner Wohnung überwältigt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Ermittlungen im Umfeld des 19-jährigen Toten brachten die Beamten demnach auf die Spur des Verdächtigen.