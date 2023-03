Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen 19-Jähriger beim Jointdrehen festgenommen Von dpa | 04.03.2023, 18:04 Uhr

Als er sich gerade einen Joint drehte, hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Essener Hauptbahnhof festgenommen. Außerdem hatte er noch zwei Tütchen mit Cannabis bei sich, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach seiner Festnahme am Freitagmittag wurde der 19-Jährige einem Haftrichter vorgeführt. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den jungen Mann ein.