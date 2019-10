Bielelfeld. Dr. Swing praktiziert wieder. Am Samstag, 19. Oktober, öffnet er seine Praxis in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld. Dort beschwört Tom Gaebel den Geist der Vergangenheit.

Der in Ibbenbüren aufgewachsene Tom Gaebel ist seit frühester Kindheit mit Musik in Berührung gekommen. Von der klassischen Frühausbildung an Glockenspiel und Flöte über Knabenchor und Geigenunterricht kam er mit 14 Jahren zum Schlagzeug und mit 17 zur Posaune. Seine eigentliche Berufung zum Sänger entdeckte er erst mit Mitte 20.

Nach dem Musikstudium in den Fächern Posaune, Schlagzeug und Jazzgesang in Amsterdam zog er nach Köln und gründete 2004 als 29-Jähriger seine erste eigene Big Band. Anders als Gleichaltrige ließ er sich nicht von moderner Musik inspirieren, sondern schaute zurück in die Vergangenheit und ließ von der Lässigkeit Frank Sinatras anstecken.

Angefangen hat Gaebels Karriere als „Badezimmer-Sinatra“. Unter der Dusche sang er die Songs seines großen Idols. Und die Kommilitonen, mit denen er sich die WG teilte, ermutigten ihn, sein Talent auszubauen. So wurde aus dem Posaunisten und Schlagzeuger ein Sänger, der sein Studium im Hauptfach Jazzgesang mit Diplom abschloss – cum laude sogar.

Doch die akademischen Weihen zählen nicht, wenn Tom Gaebel auf der Bühne steht. Dann ist Praxisarbeit für Dr. Swing angesagt, wie ihn seine Fans nennen. Und die erledigt er mit Bravour. „Tom Gaebel und sein Orchester spielen mit der klassischen Perfektion und Eleganz eines Oldtimers aus den 1950er Jahren, dem man einen modernen Hybrid-Motor verpasst hat. Ganz gleich, ob er Klassiker wie ,Wonderful World‘ von Sam Cooke und, seine Glanzstücke, von Frank Sinatra, oder aber eigenen Kompositionen singt und spielt: Der Sound glitzert und funkelt wie die Sterne, die Gaebel besingt“, schrieb der Kritiker der Neuen Presse nach einem Konzert bei den 16. Internationalen Jazztagen in Bad Elster im August.

In Bielefeld wird Tom Gaebel Big-Band-Sounds und Easy Listening der Fünfziger- und Sechzigerjahre spielen und mit reichlich Retro-Charme präsentieren. Dabei stellt er sein im vergangenen Jahr veröffentlichtes Album Auf „Perfect Day“ in den Fokus. Darauf unterhält der Sänger, Bandleader, Entertainer und siebenfache Jazz-Award-Gewinner mit Liedern mit Pop-, Rock’n’Roll- und sogar Latin-Einschlag und klingt auch mal wie Tom Jones. Neben den Überraschungen des Albums wie die „Rocky“-Hymne „Eye Of The Tiger“ oder den James-Bond-Klassiker „Taking Back My Crown“ wird Gaebel sicherlich auch live die ein oder andere Überraschung in petto haben.

Am 19. Dezember kommt Tom Gaebel mit seinem Orchester ins Bürgerhaus in Ibbenbüren; am Tag danach ist er in der Bürgerhalle in Coesfeld.

Tom Gaebel, Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld, Sa., 19. 10., 20 Uhr, Eintritt: 36 bis 53,60 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.