Ennigerloh. Ein Mann hat seine Ehefrau am Mittwochabend in der gemeinsamen Wohnung in Ennigerloh (Münsterland) nach einem Streit mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Die Frau ist in der Nacht gestorben.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster, die Kreispolizeibehörde Warendorf und das Polizeipräsidium Münster am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgeben, informierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Ennigerloh am Mittwochabend die Polizei über einen lautstarken Streit in einer angrenzenden Wohnung. "Nach bisherigen Ermittlungen stritten sich ein 43-jähriger Mann und seine 49-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in der Mitteilung zitiert. "Im Verlauf des Streits wurde die Ehefrau vermutlich durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sie verstarb noch in der Nacht an den Folgen der Verletzungen."

Polizeibeamte nahmen den Ehemann am Tatort vorläufig fest. Eine Mordkommission soll den Tathergang und die Hintergründe der Tat aufklären. Die Staatsanwaltschaft Münster beantragte beim Amtsgericht Münster die Obduktion der Verstorbenen.