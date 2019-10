Preußisch Oldendorf. Diebe haben zwei Autohäuser in Preußisch Oldendorf und Porta Westfalica in den Fokus genommen und sich dort an mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, machten sich die Täter auf dem Gelände des Autohauses im Erbeweg in Porta Westfalica an 19 Fahrzeugen zu schaffen. Darunter waren unter anderem Volvos und Audis. Die Diebe montierten die Kühlergrills sowie Verblendungen an der Front ab. Die Tatzeit kann auf die Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 7.40 Uhr, eingegrenzt werden.

Polizei prüft Zusammenhang

In gleichem Muster schlugen Unbekannte auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße im Preußisch Oldendorfer Ortsteil Bad Holzhausen zu. Auch dort machten sich die Täter am Wochenanfang an mehreren Fahrzeugen zu schaffen. Sie montierten mehrere Kühlergrills ab und stahlen weitere Fahrzeugteile. Betroffen waren ebenfalls hauptsächlich Volvos.

Aktuell prüfen die Ermittler, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0571/88660 entgegen.