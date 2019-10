Bad Oeynhausen. In einer zehnstündigen Aktion haben Ermittler in einer Behinderteneinrichtung in Bad Oeynhausen Hinweise auf illegale Fixierungen von Bewohnern gesucht. Wegen des Anfangsverdachts der Freiheitsberaubung von Patienten ermitteln Polizisten gegen einen Teilbereichsleiter der Einrichtung.

Beamte hätten am Dienstag bis in den späten Abend hinein große Datenmengen sowohl in Papierform als auch in Form von elektronischen Speichern sichergestellt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Mehrere Gebäude auf dem weitläufigen Gelände in Bad Oeynhausen sind durchsucht worden. Die Beamte seien mit Rücksicht auf die Patienten behutsam vorgegangen. Die Staatsanwaltschaft geht von einem längeren Verfahren und zahlreichen Vernehmungen aus.

Hinweise von Angehörigen

Die Ermittler gehen Hinweisen von Angehörigen und einer Strafanzeige nach. Es gehe darum, ob Bewohner ohne richterlichen Beschluss im Zimmer eingeschlossen und fixiert worden seien, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der 55-jährige Teilbereichsleiter, gegen den sich der Anfangsverdacht richte, lässt sich laut Polizei anwaltlich vertreten. Die Einrichtung sicherte den Behörden ihre volle Unterstützung zu. "Wir sind an einer vorbehaltlosen Aufklärung im hohen Maße interessiert", hieß es in einer Stellungnahme des Sozialunternehmens Diakonische Stiftung Wittekindshof am Dienstag. Aufgrund des laufenden Verfahrens könne man sich nicht zu weiteren Details der Ermittlungen äußern.

Die diakonische Stiftung Wittekindshof ist ein überregionales Sozialunternehmen mit Standorten und Angeboten in Ostwestfalen, dem Münsterland und im Ruhrgebiet. Insgesamt arbeiten dort nach Unternehmensangaben 3400 Beschäftigte, über 5000 Menschen mit Behinderung und Nicht-Behinderte verschiedenen Alters nutzen die Angebote.