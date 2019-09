Die Autobahn 3 ist erneut von einem Hochzeitskorso blockiert worden. Symbolfoto: imago images/Norbert Schmidt

Düsseldorf. Die Autobahn 3 ist erneut von einem Hochzeitskorso blockiert worden. Am Freitag seien am Autobahnkreuz Breitscheid mehrere hochwertige Wagen in Richtung Köln in Schlangenlinien gefahren und hätten so die Fahrbahn blockiert, berichtete die Autobahnpolizei in Düsseldorf.