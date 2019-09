Obduktion nach Leichenfund in Bad Oeynhausen auf Mittwoch verschoben CC-Editor öffnen

Am Wochenende wurde in Bad Oeynhausen eine Leiche gefunden. Noch ist völlig unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Foto: Patrick Seeger/dpa

Bad Oeynhausen. Nach dem Fund einer männlichen Leiche am Südbahnhof im ostwestfälischen Bad Oeynhausen am vergangenen Freitag rätseln die Behörden noch immer über die Identität des Toten. Eine Obduktion in dieser Woche soll Aufschluss geben.