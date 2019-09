Bad Oeynhausen. Auch zwei Tage nach dem Fund einer Leiche neben einer Bäckerei in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen sind die Hintergründe weiter offen.

Auch die Identität des Toten war noch immer ungeklärt, wie der Leiter der zuständigen Mordkommission in erklärte. Andere Polizeistellen wussten am Sonntag ebenfalls nichts Neues zu berichten. Offen ist selbst, ob ein Verbrechen vorliegt. Aufschluss soll die Obduktion der Leiche in der neuen Woche bringen. Der Tote war am Freitag unter der Terrasse einer Bäckerei bei Aufräumarbeiten entdeckt worden.