Münster. Drei Filme von Rainer Werner Fassbinder bringt das Münsteraner Theater in der „BRD-Trilogie“ auf die Bühne. Laut Regisseur Frank Behnke zeigt der Blick auf die Stücke auf, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Premiere ist am Samstag.

„Die Ehe der Maria Braun“, „Die Sehnsucht der Veronika Voss“ und „Lola“ werden nach einem Drehbuch von Peter Märthesheimer und Pea Fröhlich in einem dreiteiligen Theaterabend in drei Teilen nach der Vorlage von Rainer Werner Fassbinder auf die Bühne gebracht. „Es wird ein großer Deutschlandabend in drei Teilen mit zwei Pausen in der Chronologie der Filme, die von 1943 bis 1957 reicht und natürlich den Bogen in die Gegenwart sucht“, sagt Frank Behnke, der seit 2012 Schauspieldirektor in Münster ist und auch schon als leitender Schauspieldramaturg am Osnabrück Theater tätig war. Die Drehbücher sind verknappt, ein Ensemble von 10 Schauspielerinnen und Schauspielern geht durch alle drei Stücke, eine Bühnenwelt mit Video und Live-Band sorgt für eine ästhetische Klammer, so Behnke weiter. „Es ist ein Monsterprojekt mit voraussichtlich insgesamt vier Stunden Aufführungsdauer.“ Dennoch eignen sich Fassbinders Filme für die Bühne, da sie extrem theatral seien, ist er überzeugt. „Die Sprache hat etwas künstliches und entfaltet eine große Kraft auf der Bühne. Wir sind nicht zuletzt durch strenge Regeln der Fassbinder-Foundation gehalten, die Filme nicht zu verschränken oder zu fragmentieren.“

Die Auswahl der drei Filme geschah nicht zuletzt aufgrund der starken Frauenfiguren, sagt Behnke. „Fassbinder hat einen besonderen Blick auf Frauen. Für ihn eignen sie sich besser als Männer, um die Widersprüche und Paradoxien einer Gesellschaft zu beschreiben.“ Insbesondere Maria Braun stehe ikonographisch für den Wiederaufbau und das beginnende Wirtschaftswunder, so Behnke weiter. „Sie vermittelt auch das Bild eines ,Nachkriegsmatriarchats‘, einer kurzen Zeit bis Anfang der Fünfzigerjahre, in denen die Frauen viele Aufgaben der abwesenden oder kriegstraumatisierten Männer übernommen haben.“ Und natürlich sei diese Spielplanentscheidung inmitten einer neuen Gender- und Emanzipationsdebatte auch ein starkes Signal, gibt Behnke zu.

Nicht nur Behnke blickt in der „BRD-Trilogie zurück, auch Fassbinder tat dies, als er die drei Filme in den Siebzigerjahren drehte. Es sei ein radikal subjektiver Blick, so Behnke, der auch in die Gegenwart schaut. „Heute haben die großen Erzählungen von Demokratie und Freiheit für viele Menschen den Glanz verloren, mit dem Abstieg der sogenannten bürgerlichen Volksparteien geht eine Epoche der Bundesrepublik endgültig zu Ende.“ Daher sei es wahnsinnig interessant sich aus der Perspektive der Gegenwart auf diese „Fassbinderarchäologie“ unseres Landes einzulassen und zu fragen: Wieviel Vergangenheit steckt in der Gegenwart? Welche Kontinuitäten gibt es bis heute? Ist das System der sozialen Marktwirtschaft, die an das Dogma des Wirtschaftswachstums gekoppelt ist, angesichts der ökologischen Krise unseres Planeten noch zeitgemäß?

Das Theater in Münster ist in gewisser Weise ein idealer Ort um über das „märchenhafte“ Wirtschaftswunder nachzudenken, sagt der Regisseur: „Unser Theater wurde 1956 als erster Nachkriegstheaterneubau in Deutschland eröffnet, wir atmen sozusagen täglich bei der Arbeit noch die Luft der Fünfziger.“

BRD Trilogie, Theater, Münster, Sa., 28. 9., 19 Uhr (Premiere), nächste Aufführungen am 5., 8. Und 11 Oktober, Eintritt: 6 bis 35 Euro. Infos und Tickets unter www.theater-muenster.com.