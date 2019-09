Bielefeld. In Bielefeld ist am Freitagvormittag eine Frau von einem Messerstecher angegriffen und schwer verletzt worden. Dem Angriff soll eine verbale Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Die Bielefelder Polizei hat den flüchtigen Angreifer inzwischen festgenommen.

Wie die Polizei in Bielefeld mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 11.30 Uhr am Bahnsteig der belebten Stadtbahn-Haltestelle "Jahnplatz". Neben der 43-jährigen Frau wurde außerdem ein Passant verletzt, der in die Auseinandersetzung eingegriffen hatte. Nachdem der Täter zunächst zu Fuß geflüchtet war, konnten Polizeibeamte ihn in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Wie die Bielefelder Zeitung "Neue Westfälische" schreibt, gelang der Bielefelder Polizei die Festnahme des Angreifers auch deshalb so schnell, weil sie aufgrund der Klima-Demonstration "Fridays for Future", die heute in ganz Deutschland stattfindet, ohnehin in der Nähe stationiert war. Die Demo konnte demnach trotz des Vorfalls wie geplant über den Jahnplatz ziehen.

Täter und Opfer kannten sich

Nachdem Polizisten den Tatort gesichert und Rettungssanitäter die medizinische Versorgung der Verletzten eingeleitet hatten, übernahmen Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats 11 die Ermittlungen zu der Tat. Eine 22-köpfige Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Alexander Scholz ermittelt gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld zu dem versuchten Tötungsdelikt.

Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren sich der Angreifer und das Opfer bekannt. Kriminalbeamte der Mordkommission übernahmen auch die Betreuung von Passanten vor Ort.