Feuerwehrleute löschen ein brennendes Fachwerkhaus in Münster. In dem Gebäude war es zuvor zu einer Explosion gekommen. Foto: Bernd Thissen/dpa

Münster. In einem Gebäude in Münster ist es am Mittwochmorgen gegen 9.25 Uhr zu einer Explosion gekommen, durch die ein Haus in Brand geraten ist. Die Polizei in Münster ermittelt nun wegen versuchten Mordes, da für den heutigen Mittwoch eine Zwangsräumung des Gebäudes angekündigt war.