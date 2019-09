Bielefeld. An Selbstbewusstsein hat es Sebastian Pufpaff nie gemangelt. Das zeigt er auch am Samstag, 21. September, in der Rudolf-Oetker-Halle in Bielefeld, wo er sein neues Programm „Wir nach“ spielt.

Er hat sich schon mit Gott verglichen, jetzt nennt er sich den „letzten integren Menschen des Planeten“ und ruft dazu auf, ihm zu folgen, und die Diktatur der Satire aus. „Es lebe der Humor, es regiert der Wahnsinn, doch keine Sorge, ich meine es doch gut“, spricht Pufpaff zum Volke.

Er konstatiert, dass wir der „heuteShow“ mehr als dem „heute Journal“ vertrauen, einem Komiker mehr als einem Vorstandschef und der Witz wiege schon lange mehr als eine gute Recherche. Er will seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Mitte des Humors nehmen, denn da entspringe seiner Meinung nach der Sinn des Lebens. Und das ist für ihn das Lachen. Pufpaff sagt: „Ich verspreche Ihnen anzukommen, denn dafür stehe ich mit meinem Namen.“

„Es geht bei mir passend zu den populistischen und demagogischen Zeiten und auf der Suche nach einem Führer um Richtung und die Fragen ,Wem folgen wir denn da gerade?‘ oder ,Wem oder was lohnt es sich zu folgen?‘ Das ist grob die Thematik meines Programms“, sagte Pufpaff in einem Interview mit der Lingener Tagespost. In der Emslandarena ist der Kabarettist am Donnerstag, 19. September, zu Gast.

Sebastian Pufpaff ist einer der herausragenden deutschen Kabarettisten unserer Zeit. Das lässt sich unter anderem an den Kritiken der Presse ablesen. Den Kieler Nachrichten zufolge gab er in Schleswig-Holstein den „Kotzbrocken“, in der Siegener Zeitung wird ihm eine „piefig-arrogante Eleganz“ und „eine gewisse Borniertheit“ zugeschrieben und in der vorliegenden Zeitung wurde getitelt, dass er „Klartext“ redet.

Und tatsächlich ist sich Pufpaff nicht zu schade, Themen anzusprechen, die in der Gesellschaft gerne unter den Teppich gekehrt werden. Dann ist Pufpaff nicht mehr der Humorist, der die Leute zum Lachen bringen will, sondern der zynische Moralist, der die Untaten dieser Welt und unsere Beteiligung daran zur Sprache bringt. Dabei ist er stets aktuell. In diesen Momenten ist den meisten Zuschauern nicht zum Lachen zumute. Dann spricht Pufpaff wirklich Klartext und gibt den Kotzbrocken.

„Das Publikum darf herzlich lachen und muss manches Mal schlucken“, schrieb der Kritiker der Siegener Zeitung über Pufpaffs Kabarett. Wohlfühlunterhaltung sei das schon lange nicht, aber glücklicherweise auch kein moralinsaures Betroffenheitskabarett, schrieb er weiter. Aber: „Sein Anliegen wirkt ehrlich.“

Sebastian Pufpaff, Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld, Sa., 21. 9., 20 Uhr, auch Theater an der Wilhelmshöhe, Lingen, Do., 19. 9., 20 Uhr, Eintritt: 26,50 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.