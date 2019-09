Osnabrücker bei Unfall in Stemwede verletzt – Auto ausgebrannt CC-Editor öffnen

Während der nach dem Zusammenstoß auf der Straße stehende Twingo Feuer fing, wurde der Fiat in den Straßengraben geschleudert. Foto: Polizei Minden-Lübbecke

Stemwede. Bei einem Unfall in Stemwede sind am Mittwoch zwei Menschen aus Osnabrück und Bünde verletzt worden. Ein Auto ist in Flammen aufgegangen, ein anderes im Straßengraben gelandet.