Fett in Bratpfanne explodiert: Frau stirbt an schlimmen Brandverletzungen

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine Fett-Explosion die Ursache sein. Foto: imago images / Rene Traut

Freudenberg. Durch eine Fettexplosion auf einem Dorffest in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen werden 14 Menschen schwer verletzt, eine Frau stirbt, fünf Opfer schweben noch in Lebensgefahr.