Lübbecke. Der Blasheimer Markt in Lübbecke ist eine der größten Kirmesveranstaltungen in Ostwestfalen. 300 Fahrgeschäfte, Buden und Verkaufsstände bieten Unterhaltung und Abwechslung pur. Rund 300.000 Besucher werden bis zum Sonntag auf dem im Volksmund "BlaMa" genannten Megaevent erwartet.

Nach dem Auftakt am Donnerstag mit Böllerschüssen und Ballermann-Entertainer Lorenz Büffel, alias „Johnny Däpp", besuchte zur offiziellen Eröffnung am Freitagmittag ein Prominenter das Volksfest vor den Toren Niedersachsens: Der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel hielt die Ansprache im Festzelt Meiers Deele. Der Kabarettist Harald Meves moderierte den feierlichen Empfang mit 500 Gästen. In den drei großen Festzelten „Borchard", „Meiers Deele" und „Rose" werden zudem wieder an allen Markttagen bekannte Livebands für Stimmung sorgen. (Weiterlesen: Warum der Blasheimer Markt Jahr für Jahr die Massen anzieht)

Fliegender Teppich

Was wäre ein Volksfest ohne Fahrgeschäfte ? Die Super-Schaukel „Artistico" bietet Fahrgästen den „irren Kick mit Aus(sen)blick": Aus fast 50 Metern Höhe von 0 auf 100 in drei Sekunden, das erfordert einen stabilen Magen bei einer Beschleunigung, die fast dem Fünffachen der Erdanziehungskraft entspricht. Die Achterbahn ist mehr als 15 Meter hoch und 420 Meter lang. Einer der höchsten Fliegenden Teppiche Europas „1001 Nacht" verspricht märchenhafte Ausblicke. „Fuzzy’s Lachsaloon" mit Fallturm und Riesenrutsche besteht aus 30 Spielstationen.

Das Wahrzeichen des Blasheimer Marktes ist das Riesenrad der Schaustellerfamilie Wilhelm, die im Entschleunigungstempo den sprichwörtlichen Panoramablick bieten kann. Traditionelle Fahrgeschäfte wie der „Break Dancer", der „Musikexpress", Autoscooter und das Kettenkarussell sind natürlich auch wieder dabei.