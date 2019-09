Ibbenbüren . Nach einem Auffahrunfall auf der A30 bei Ibbenbüren ist die Autobahn in Fahrtrichtung Niederlande bis voraussichtlich 13.30 Uhr voll gesperrt.

Nach Angaben der Polizei in Münster kam es gegen 8.45 Uhr an der Anschlussstelle Ibbenbüren-West zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen.

Ein Auto, das zu dem Zeitpunkt auf der Überholspur unterwegs war, wich aus und prallte so in die Leitplanke. Ein Lkw-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, der zweite Lkw-Fahrer gar nicht. Da aus einem Lastwagen Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr die Unfallstelle absperren.

Für die Bergung der Lastwagen und die Reinigung der Fahrbahn musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.