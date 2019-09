Münster/Coesfeld. Nachdem in der Nacht zu Mittwoch auf einer Grünfläche in Nottuln die Leiche einer Frau gefunden worden ist, haben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt gegeben. Demnach hat ein 34-jähriger Mann seine ehemalige Lebenspartnerin im Streit getötet.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, hatten Zeugen um kurz nach Mitternacht die Polizei in Coesfeld über einen Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in Nottuln-Appelhülsen informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich das ehemalige Paar bereits aus der Wohnung entfernt. Aufgrund von Hinweisen aus der Nachbarschaft, dass es zwischen dem Mann und der Frau zu Gewalt kam, suchte die Polizei intensiv nach den beiden Personen.

Leiche einer Frau entdeckt

Die Leiche der Frau entdeckten Polizisten gegen 3 Uhr auf einer Grünfläche am Ortsrand von Appelhülsen. "Piloten des eingesetzten Polizeihubschraubers meldeten gegen 4.20 Uhr einen leblosen Körper an der Bahnstrecke zwischen Appelhülsen und Bösensell", wird Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in der Mitteilung zitiert. Bei den Leichen handelte es sich laut Mitteilung um eine 27-jährige Frau aus Syrien und ihren ebenfalls aus Syrien stammenden 34-jährigen Lebenspartner.

Drei gemeinsame Kinder

"Nach den bisherigen Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft derzeit davon aus, dass der 34-jährige Mann seine ehemalige Lebenspartnerin und von ihm getrennt lebende Mutter der drei gemeinsamen Kinder durch erhebliche Gewalteinwirkung schwer verletzt und dadurch möglicherweise getötet hat", fasste Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt den aktuellen Ermittlungsstand am frühen Mittwochnachmittag in Münster zusammen. "Anschließend bewegte sich der Mann zur Bahnlinie Münster – Dülmen und nahm sich dort offensichtlich selbst das Leben." Die Kriminalpolizisten hätten weder am Auffindeort seines Leichnams noch bei den ersten Ermittlungen Hinweise gefunden, die auf eine Beteiligung Dritter an dem Geschehen hindeuten. Zur Feststellung der genauen Todesursache habe die Staatsanwaltschaft Münster beim Amtsgericht die Obduktion der Verstorbenen im Institut für Rechtsmedizin der Universitätsklinik beantragt. Die Sorge für die drei Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren und ihre vorläufige Unterbringung übernahm das Kreisjugendamt Coesfeld. Die Ermittlungen dauern an.