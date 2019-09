Münster/Coesfeld. In Nottuln ist am Mittwoch auf einer Grünfläche die Leiche einer Frau gefunden worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zu Mittwoch informierten Zeugen die Polizei in Coesfeld über einen Familienstreit in einem Mehrfamilienhaus in Nottuln-Appelhülsen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Lebenspartner bereits aus der Wohnung entfernt. Nachdem aus der Nachbarschaft Hinweise auf eine mögliche Gewaltanwendung des Manns gegen seine Frau erfolgten, suchte die Polizei intensiv nach den beiden Personen.

Leiche einer Frau entdeckt

"Gegen 3 Uhr entdeckten Polizisten auf einer Grünfläche am Ortsrand von Appelhülsen die Leiche einer Frau", erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in Münster. "Piloten des eingesetzten Polizeihubschraubers meldeten gegen 4.20 Uhr einen leblosen Körper an der Bahnstrecke zwischen Appelhülsen und Bösensell. Mittlerweile konnten beide Personen identifiziert werden. Es handelt sich um eine 27-jährige Frau aus Syrien und ihren ebenfalls aus Syrien stammenden 34-jährigen Lebenspartner. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme des Leichnams der Frau gehen die Ermittler davon aus, dass die Frau durch äußere Gewaltanwendung verstorben ist", wird der Oberstaatsanwalt in einer Mitteilung der Polizei zitiert.

Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann hat die Ermittlungen übernommen. "Derzeit werden die Fundorte der Personen und mögliche Tatorte von den Kriminaltechnikern untersucht", erklärt Schneemann. "Wir hoffen, mit Hilfe der Spuren und Zeugenaussagen einen möglichen Tathergang rekonstruieren zu können, zurzeit sind aber weder zum Motiv noch zum Verlauf der Auseinandersetzung konkrete Angaben möglich."