Grevenbroich. Bei zwei Schützenfesten in Nordrhein-Westfalen haben Rettungskräfte und Feuerwehrmänner am Wochenende verstörende Szenen erlebt.

Der erste Fall spielte sich während eines Einsatzes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) auf dem Grevenbroicher Kirmesplatz ab. Zwei junge Männer setzten sich vorne in den Rettungswagen und machten Fotos. "Als unsere Kollegen sie aufforderten, auszusteigen, bepöbelten sie die Sanitäter", so ein DRK-Sprecher am Dienstag. Die Rettungskräfte hatten sich während des Vorfalls am Montagabend um eine verletzte 14-Jährige gekümmert.

Wie das DRK mitteilte, war der Rettungswagen gegen 22.45 Uhr zu dem Schützenfest gerufen worden. Nach Polizeiangaben hatte es eine Schlägerei zwischen Jugendlichen gegeben, bei der die 14-Jährige leicht verletzt wurde. Laut DRK klagte sie nach einem Schlag auf die Brust über Atemprobleme.

"Während die Sanitäter das Mädchen und ihre Freundin versorgten, machten Passanten die Besatzung auf fremde Personen im Rettungswagen aufmerksam", so das DRK. Sie hätten sich gegenseitig fotografiert. Im folgenden Tumult seien sie unerkannt entkommen, so ein Sprecher. Das Mädchen sei im Folge in die Klinik gebracht worden.

Feuerwehrmann bedroht

In Herner im Märkischen Kreis ist ein junger Feuerwehrmann beschimpft worden. „Ey du Pfeife, verpiss dich, oder möchtest du, dass ich dich umfahre?", mit diesen Worten bedrohte ein Autofahrer nach Angaben der Polizei einen jungen Feuerwehrmann (21). Der 21-Jährige hatte die Straße am Sonntag für einen Schützenumzug abgesperrt. Das passte dem Autofahrer offenbar nicht. „Doch der Feuerwehrmann blieb standhaft", so die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag. Der Autofahrer habe letztlich gewendet und sei weggefahren. Eine Anzeige wegen versuchter Nötigung und Beleidigung bekam er dennoch.