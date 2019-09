Xanten. Nach einer folgenschweren Schlägerei auf einem Schulhof ist ein Video aufgetaucht, das bei den Ermittlungen helfen soll.

Nach dem folgenschweren Schlag auf einem Schulhof in Xanten, bei dem ein 14-jähriger Schüler unglücklich fiel und lebensgefährlich verletzt wurde, können Ermittler auf ein Handy-Video zurückgreifen. Es zeige die Tat, berichtete die Polizei in Nordrhein-Westfalen am Dienstag. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die Aufnahmen berichtet. Die Zeugenbefragungen sind abgeschlossen. Die Vernehmung des verletzten Schülers steht allerdings noch aus.

Zeuge filmt die Schlägerei

Wie ein Sprecher sagte, hatte ein Zeuge die Szene mit dem Handy gefilmt. Ob es ein Schüler war, blieb unklar. Für die Polizei seien die Ermittlungen inzwischen nach Angaben vom Dienstag aber weit fortgeschritten. Zum Zustand des Opfers machten die Ermittler unter Hinweis auf den Opferschutz und auf die Minderjährigkeit des Jungen keine Angaben.

Der 14-Jährige soll am Freitag im Streit versucht haben, seinen ebenfalls 14 Jahre alten Mitschüler zu schlagen. Der andere Junge wich aus und schlug laut Polizei zurück. Der 14-Jährige wurde getroffen, fiel zu Boden und schlug so unglücklich mit dem Kopf auf, dass er das Bewusstsein verlor. Er kam in ein Krankenhaus. Der andere 14-Jährige sei zwar am Montag zum Unterricht erschienen. Er sei aber bis auf Weiteres vom Unterricht ausgeschlossen worden, teilte die Bezirksregierung Düsseldorf.

Schulleiter können nach dem Schulrecht von Nordrhein-Westfalen bei Pflichtverletzungen der Schüler, insbesondere bei Störungen des Unterrichts oder bei Verstößen gegen die Schulordnung nach vorheriger Anhörung den vorübergehenden Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis zu zwei Wochen und von sonstigen Schulveranstaltungen beschließen. Der Ausschluss vom Unterricht kann auch auf einzelne Unterrichtsfächer beschränkt werden. Die Schülerin oder der Schüler ist dann verpflichtet, den versäumten Unterricht nachzuarbeiten.

Weiterlesen:

Streit um Fotos: Schlägerei bei Einschulung in Kamen



Anzeige Anzeige

Mallorca: Gruppenschlägerei zwischen deutschen Touristen