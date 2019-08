16-Jährige nach Sachbeschädigungen und Widerstand in Obhut genommen CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Jörn Martens

Warendorf. Ein randalierendes 16-jähriges Mädchen hat am Sonntagmorgen die Polizei in Warendorf und Münster sowie die Rufbereitschaft des Jugendamtes, des Ordnungsamtes und Rettungskräfte in Atem gehalten.