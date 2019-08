Minden. Zwei Fußgänger haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Motorradfahrer in Minden gezielt mit Gegenständen beworfen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-jährige Motorradfahrer aus Minden gegen halb vier am Sonntagmorgen auf der B65 in Richtung Minden unterwegs. In Höhe der Abfahrt Neesen standen zwei Fußgänger am Fahrbahnrand und bewarfen den jungen Mann gezielt mit unbekannten Gegenständen. Der Motorradfahrer konnte diesen ausweichen und meldete den Vorfall umgehend der Polizei.

Diese leitete eine Fahndung ein. Am Einsatzort trafen die Polizisten einen 24-jährigen Mann aus Minden an und nahmen diese fest. Der zweite Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Der 24-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Motorradfahrer kam mit dem Schrecken davon.