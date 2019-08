Zum achten Mal kommt Pur am Sonntag ins Gerry Weber Stadion in Halle. Am Tag zuvor ist Revolverheld dort. Foto: Carsten Klick

Halle/Westf.. Mit Revolverheld und Pur kommen zwei der beliebtesten deutschen Bands ins Gerry Weber Stadion in Halle. Beide sind geprägt von ihren Sängern. Was Revolverheld und Pur gemeinsam haben, können die Fans am Samstag, 31. August, und am Sonntag, 1. September, herausfinden.