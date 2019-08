Bünde. Seit Anfang dieser Woche wird ein 13-jähriges Mädchen aus Bünde vermisst. Zuletzt wurde sie Montagmorgen gesehen.

Nach Angaben, die die Angehörigen bei der Polizei machten, hat die 13-jährige Valentina M. aus Bünde am Montagmorgen, 19. August, die Wohnung verlassen. Eine umfangreiche Suche im Umfeld der Familie, bei Freunde und weiteren möglichen Anlaufpunkten hat bislang zu keinem Erfolg geführt.

Durch die Familie wurde bereits in den sozialen Netzwerken zur Mitfahndung aufgerufen. Die Familie hat nun das anliegende Foto des jungen Mädchens mit auffällig langen dunklen Haaren für die Fahndung in der Öffentlichkeit freigegeben. Das Mädchen ist etwa 1,55 bis 1,6 Meter groß.

Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Verbleib von Valentina M. machen? Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.