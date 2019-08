Münster. Seit Samstagabend wird eine 78-jährige Frau in Münster vermisst. Die Seniorin wurde zuletzt in einem Krankenhaus gesehen.

Nach Angaben der Polizei wurde die vermisste Mara-Theresia M. zuletzt um 19 Uhr am Samstag in der Raphaels-Klinik an der Loerstraße in Münster gesehen. Seither fehlt von der 78-Jährigen jede Spur.

Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Sie ist Brillenträgerin und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine graue Brille. Ihre hell-grauen langen Haare bindet sie üblicherweise zu einem Zopf. Bekleidet war sie mit einer beigen Steppjacke und einer Stoffhose.

Mara-Theresia M. führt vermutlich einen beigen Jutebeutel mit sich. Die Vermisste leidet an einer beginnenden Demenz. Sie hat eine leicht gekrümmte Haltung.



Die Suche nach der Frau, unter anderem unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, brachte bisher keinen Erfolg. Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.