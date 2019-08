Waffenfund und Giftverdacht in Dorsten: Ermittlungen in mehrere Richtungen CC-Editor öffnen

Neben Waffen- und Munitionsresten fanden Taucher auch eine Flüssigkeit in der Lippe, bei der es sich um Quecksilber handeln könnte. Symbolfoto: imago images/Hans Blossey

Dorsten. Nach dem Fund von verrosteten Waffenteilen aus dem Zweiten Weltkrieg und einer wohl quecksilberhaltigen Substanz in der Lippe bei Dorsten im Münsterland ermitteln die Behörden in mehrere Richtungen. Es sei unklar, ob die beiden Funde miteinander in Verbindung stehen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.