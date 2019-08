Lengerich. In Lengerich im Landkreis Steinfurt hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall mit mehreren Autos ereignet. Eine Person wurde schwer verletzt, zwei weitere leicht.

Nach ersten Angaben der Polizei stießen gegen 6.45 Uhr im Bereich der Kreuzung, wo von der Ibbenbürener Straße die Straßen Zum Golfplatz und Am Ziegenkamp abgehen, vier Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen seien in ihren Autos eingeklemmt worden. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Ibbenbürener Straße zwischen den Einmündungen Im Bocketal und L597 bis etwa 11.40 Uhr voll gesperrt.