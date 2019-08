Verdacht auf Quecksilber in der Lippe nach Waffen- und Munitionsfund CC-Editor öffnen

Bei der Bergung eines Waffen- und Munitionsfund in der Lippe bei Dorsten im südlichen Münsterland ist möglicherweise Quecksilber ausgelaufen. Symbolfofo: imago/Hans Blossey

Dorsten. Nach einem Waffen- und Munitionsfund in der Lippe bei Dorsten im südlichen Münsterland sind am Mittwoch Warnhinweise an die Bevölkerung herausgegeben worden. Möglicherweise ist giftiges Quecksilber ausgetreten.