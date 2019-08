Halle. Am Sonntag, 3. November, ab 19 Uhr gastiert Kaya Yanar im Gerry Weber Event Center in Halle in Westfalen.

Kaya Yanar rastet gerne mal aus. Nicht sehr oft, aber immer öfter. Liegt es tatsächlich an ihm oder an allen anderen? Dieser und anderen Fragen geht der beliebte Comedian in seinem neuen Live-Programm „Ausrasten für Anfänger“ nach, wenn er zum ersten Mal in der ostwestfälischen Lindenstadt zu Gast ist.

Wir leben in einer Zeit, die so stressig und verrückt ist, dass sich der Komiker fragen muss: Ist gelegentliches Ausrasten notwendig, um halbwegs gesund in der Birne zu bleiben? Und wenn ja, wie macht man das am besten? Warten, bis einem alles zu viel wird? Und dann Auswandern, Burn-out oder Amok? Natürlich nicht. Der 44-jährige Comedian hat eine Lösung gefunden: Ausrasten ja, aber mit Stil, Eleganz und vor allem viel Humor.

Kaya Yanar bringt so einiges an Lebenserfahrung in Sachen (ungezügeltes) Temperament mit, denn er regt sich ständig über alles auf. Je nachdem, wie oder wo er gerade unterwegs ist: öffentliche Toiletten, Staus, Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, alte Menschen, junge Menschen, Kinder, Babys, TV-Sender, Ausländer, Inländer – die Liste ließe sich endlos fortsetzen.Was guckst du?

„Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie meine Toleranz für Bullshit immer dünner wird. Als Zehnjähriger freust du dich auf die große weite Welt. Als 20-Jähriger hat man schon ein paar Deppen kennengelernt. Als 30-Jähriger denkt man: Okay, nicht alles super hier, aber man kommt klar. Aber als 40-Jähriger: Oh Gott! Das kann doch so nicht weitergehen“, so der mehrfach ausgezeichnete Yanar, der seit 2003 und mit seinem mittlerweile achten Live-Programm durch die Republik tourt.

Außerdem war der türkischstämmige Komiker in verschiedenen Fernsehsendungen zu sehen, unter anderem als Gastgeber mit Paul Panzer in „Stars bei der Arbeit“ (RTL) oder in seiner eigenen Sendung „Was guckst du?!“ (Sat 1), durch die er 2001 große Bekanntheit erlangte.

Nun ist Kaya Yanar für die ostwestfälischen Fans erstmals abseits des Bildschirms live zu erleben, und sie erwartet ein kurzweiliger Abend mit einem abwechslungsreichen Comedy-Programm. „Ausrasten! für Anfänger“ bietet zwei Stunden Lebenshilfe der besonderen Art mit „Doktor Yanar“: witzig, intelligent, humorvoll, selbstironisch und zum Ausrasten lustig.

Eintrittskarten für 37,05 Euro (freie Platzwahl) unter Telefon 05201 8180 und auf www.gerryweber-world.de.