Emsdetten. Auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Emsdetten im Kreis Steinfurt ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch die ganze Nacht andauern.

Textilien und Gelbe Säcke sind nach Angaben der Feuerwehr auf dem Geländer des Entsorgungsunternehmens Lohmann in Emsdetten in Brand geraten. Noch am Abend waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, die großen Plastik- und Papierberge mit Baggern auseinander zu ziehen und abzulöschen. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch die ganze Nacht andauern, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend auf Nachfrage.

Rund 250 bis 300 Feuerwehrkräfte waren und sind im Einsatz, ebenso ein großes Löschfahrzeug der Flughafen-Feuerwehr. Die schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster wegen des Rauchs geschlossen zu halten.

Zwei Feuerwehrmänner mussten wegen leichten Verletzungen behandelt werden, ansonsten gab es laut dem Sprecher der Feuerwehr keine Verletzten. Die Brandursache ist unklar.