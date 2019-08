Das Feuer bei einem Entsorgungsunternehmen in Emsdetten in Kreis Steinfurt ist am Dienstagmorgen gelöscht worden. Foto: NWM-TV

Emsdetten. Das Feuer bei einem Entsorgungsunternehmen in Emsdetten in Kreis Steinfurt ist am Dienstagmorgen gelöscht worden. Das Feuer war am Montag ausgebrochen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen hat eine Warnung herausgegeben.