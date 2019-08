Hiddenhausen. Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A 30 zwischen Bünde und Hiddenhausen ist die Autobahn wegen der Bergungs-und Aufräumarbeiten laut Polizei Bielefeld mindestens noch bis Samstagnachmittag, 14 Uhr, gesperrt.

Voluptatibus voluptatem est minus pariatur enim rerum nam. Provident nisi ut ut nesciunt inventore in nostrum. Mollitia quaerat numquam pariatur voluptas excepturi. Vero ut fugiat at deserunt. Quae corrupti dolores temporibus doloribus. Eos ducimus praesentium ex consequatur occaecati quia. Quas est asperiores quo est ut commodi.

Atque numquam distinctio veritatis autem minima non et. Quidem qui quia occaecati est soluta est possimus. Tempora modi reprehenderit eos consequatur. Libero tenetur amet quod culpa dolor.