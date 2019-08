Ibbenbüren. Auf einem Feld in Ibbenbüren-Dörenthe, zwischen dem Loismannweg und dem NaturaGart, brennen seit vergangener Nacht rund 2000 Strohballen. Die Löscharbeiten werden sich nach Mitteilung der Polizei mindestens bis Samstagmittag hinziehen. Die Riesenbecker Straße (L 591) ist gesperrt; eine Umleitung eingerichtet.

