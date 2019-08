Münster. „Münster mittendrin“ wird zwar als Stadtfest deklariert. Vom 16. bis 18. August spielen aber keine Coverbands in der Innenstadt der westfälischen Friedensstadt, sondern Stars des deutschen Show-Geschäfts.

Roland Kaiser ist mittlerweile Stammgast bei Münster mittendrin. Sein Konzert am Sonntag ist aber schon ausverkauft. Vor dem Auftritt des Schlagerstars auf dem Domplatz findet das Finale des Wettbewerbs „Voice of Münsterland“ statt.

Das Halbfinale des Sängerstreits wird am Samstag ausgetragen. Ab 18 Uhr entscheiden die Zuschauer vor der der Bühne am Erbdrostenhof, wer am Samstag noch dabei ist. Auf der Bühne am Dom sind am Samstag die Killerpilze, die H-Blockx und Fünf Sterne Deluxe dabei.

Für die H-Blockx ist das Konzert am Samstag ein Heimspiel. Die Band wurde 1990 in Münster gegründet und 1995 mit der Single „Risin‘ high“ bundesweit bekannt. Das Quartett um Sänger Henning Wehland war eine der typischen Bands der Neunziger. Sie vermischte Heavy Metal mit Rap zu einem Stil, der damals Crossover genannt wurde. Mit Stücken wie „Little Girl“, „How Do You Feel“ oder einem Cover des Johnny-Cash-Klassikers „Ring Of Fire“ brachten die H-Blockx auch Rock-Fans zum Tanzen.

Die Neunzigerjahre waren auch das Jahrzehnt, in dem Fünf Sterne Deluxe gegründet wurde und in dem die Crew die größten Erfolge feierte. Die Rapper Das Bo (Mirko Bogojevic) und Tobi Tobsen (Tobias Schmidt) waren vorher schon als Der Tobi und Das Bo unterwegs und haben mit 1994 mit „Der Racka“ einen Klassiker der deutschen Hip Hop-Geschichte veröffentlicht. Gleiches gelang ihnen in der neuen Formation mit dem Stück „türlich, türlich“. Im neuen Jahrtausend war es lange still um die Band. 2015 unterschrieb das Trio dann einen Plattenvertrag. Seitdem 2017 das Album „Flash“ veröffentlicht wurde, ist Fünf Sterne Deluxe wieder unterwegs.

Wesentlich jünger als die voran genannten Bands sind die Killerpilze, die am Samstag den Top Act bilden. Die drei Musiker nennen sich selbst die „gefährlichste Band der Galaxie“. Ihr Punk Rock ist aber eigentlich ganz harmlos, er geht aber schnell in die Beine.

Das Stadtfest „Münster mittendrin“ beginnt am Freitag mit dem Konzert der Band Kuult aus Essen. Ihr Stück „Wenn du lachst“ ist auf Youtube mittlerweile fast sieben Millionen Mal geklickt worden.

Mit Josh. steht bei „Münster mittendrin“ der Lieferant des Sommer-Hits 2018 auf der Bühne am Dom. Am vergangenen Wochenende sang er „Cordula Grün“ noch bei Hütte rockt. Nun geht er mit seinem neuen Album „Von Mädchen und Farben“ auf Tour.

Mit Felix De Laet alias Lost Frequencies haben die Veranstalter einen internationalen DJ, Produzenten und Live-Act der globalen elektronischen Musikszene nach Münster geholt. Er rockte schon Festivals wie Tomorrowland, Coachella oder Lollapalooza.

Münster mittendrin, Innenstadt, Münster, Fr., 16. 8., bis So., 18. 8., Eintritt: je 15 Euro, das Konzert von Roland Kaiser am Sonntag ist ausverkauft, Tickets und Infos unter www.mittendrin.ms.