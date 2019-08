In der Nähe dieses Spielplatzes soll eine junge Frau von einer Gruppe Jugendlicher überfallen und sexuell missbraucht worden sein. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mülheim/Ruhr. Drei Jugendliche stehen im Verdacht eine junge Frau in Mülheim in Nordrhein-Westfalen vergewaltigt zu haben. Einer von ihnen sitzt in U-Haft. Zu ihm haben die Ermittler neue Erkenntnisse: Der 14-Jährige soll schon einmal über das Opfer hergefallen sein.