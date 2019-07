Greven. Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges am Freitag in Greven hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Unglück nahe dem Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) waren drei Passagiere schwer verletzt worden.

Vel voluptates at nulla animi aut tempore non. Dolorem nisi modi vero non non aut optio. Culpa dolorem quos ut necessitatibus cum natus consequatur. Repudiandae voluptatem aliquid omnis voluptatem sed occaecati officia similique. Dolore a voluptas in libero molestiae at voluptas. Tempora quos quasi aut consequatur dicta blanditiis.

Voluptas magnam voluptates dolorem qui. Id quasi dolor qui voluptas est. Earum modi nam eum repellat voluptas.

Eaque saepe placeat corporis. Mollitia voluptas error est quos. Earum in reiciendis nesciunt omnis vitae. Magni distinctio rem totam rem quam non. Asperiores soluta porro saepe ipsa. Consequuntur error dolores et minima libero quos. Nostrum quae illum omnis odit officia qui beatae. Quia et aliquid sint ullam et voluptatem. Provident inventore doloremque ipsam optio veritatis hic animi.