Osnabrück. Ralph Ruthe lädt zu einem einmaligen Event nach Bielefeld. Zudem kommen Silbermond und Bosse im Januar und Februar auf Tour.

Zu einem einmaligen Special kommt der Autor, Musiker, Filmemacher und Cartoonist Ralph Ruthe am 24. und 25. Januar in die Bielefelder Stadthalle. In seiner Geburtsstadt spielt er seine Live-Show „Shit Happens” und mit seiner Band We Are Linus ein Konzert.

Die Bautzener Rock-Band Silbermond gibt im Januar und Februar 15 Konzerte. Am 24. Januar kommt sie in die TUI Arena in Hannover und am 6. Februar in die Westfalenhalle in Dortmund. Bei den Konzerten wird auf 15 Jahre Bandgeschichte zurückgeblickt.

Nach einigen Festival-Auftritten im Sommer geht Bosse im Winter wieder auf „Alles ist jetzt“-Tour. Sie führt ihn am 25. Januar in die Emslandarena in Lingen und am 2. Februar in den Lokschuppen in Bielefeld.

Karten für alle Veranstaltungen erhältlich unter www.deinticket.de.