Anröchte. Anröchte ist eine etwa 10000 Einwohner zählende Gemeinde im Kreis Soest. Dort kommen am Freitag, 2. August, und am Samstag, 3. August, einige Größen aus dem Rock-, Rap- und Pop-Bereich zum Big Day Out Festival.

In diesem Jahr findet das Big Day Out Festival zum zehnten Mal statt. Nicht nur die bekannten Live-Acts machen den besonderen Reiz des Open Airs aus. Obwohl das Gelände am Anröchter Bürgerhaus mitten in der Stadt liegt, ist es dennoch im Grünen. Komfortabel mit Shuttle-Bussen erreichbar ist auch 2019 der Zeltplatz, der von Bäumen gesäumt in der Nähe des Waldfreibads gelegen und mit einem Fußballplatz sowie einer Beach-Volleyball-Anlage ausgestattet ist.

Doch die wenigstens Festival-Besucher werden wegen der schönen Umgebung oder der Freizeit-Möglichkeiten nach Anröchte fahren. Das Publikum wird von Namen wie Fettes Brot, Beginner, Bullet for my Valentine, Henning Wehland oder Wingenfelder angelockt. Sie sind die Zugpferde des Festivals.

Auf zwei Bühnen spielt sich das Geschehen beim Big Day Out Festival in Anröchte ab. Es lohnt sich auch die Bands anzuhören, deren Namen (noch) nicht so groß sind, wie die der Genannten. Das sind zum Beispiel The Subways. Die britischen Indie-Rocker sind zwar schon seit längerem dabei, blieben aber einem Massen-Publikum verborgen. Ihre Fans schätzen sie für ihren satten Sound und ihre emotionalen Konzerte.

Die Band namens Deine Cousine besteht vor allem aus Frontfrau Ina Bredehorn. In ihr wohnt der Geist von Toten Hosen-Sänger Campino, haben Kritiker geschrieben. Die Rock-Sängerin hat auch schon mit Udo Lindenberg auf dessen zweitem Unplugged-Album ein Duett gesungen.

Aus Berlin kommt Crooner Teesy nach Anröchte. Mit seiner weichen Stimme und ganz persönlichen Songs wird er für Schmuse-Atmosphäre sorgen.

König Boris, Björn Beton und Doc Renz werden nicht nur fette Beats und viele Hits wie „Jein“, „Schwule Mädchen“ oder „Nordisch by Nature“ präsentieren, sondern auch ihr neues Album „Lovestory“. Fettes Brot sind neben den Beginnern einer der Hip Hop Acts in Deutschland, der am längsten dabei und erfolgreich ist.

Auch Bullet For My Valentine haben mit „Gravity“ ein aktuelles Album im Gepäck. Die Band aus Wales spielt einen individuellen Mix aus Metalcore und Heavy Metal, der die Besucher des Festivals wegblasen wird – im Gegensatz zu den melodiösen Pop-Songs der Wingenfelder. Die namensgebenden Brüder haben schon bei Fury in the Slaughterhouse bewiesen, dass sie Hits schreiben können.

Die Macher des Big Day Out Festivals haben also das ihre dafür getan, damit die Besucher zwei tolle Tage erleben können. Oder wie sie es sagen: „Es ist angeröchtet“.

Big Day Out Festival, Anröchte, Fr., 2. 8., und Sa., 3. 8., je 14 Uhr, Eintritt: 55 Euro (Tagesticket), 104 Euro (Festivalticket). Infos und Karten unter www.jzi.de.